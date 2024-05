Thiago Motta: “Il Napoli sono gli stessi calciatori dello scorso anno tranne uno, è una squadra forte. Vogliamo scrivere la storia”

Il tecnico del Bologna Thiago Motta ha parlato nella conferenza stampa in vista del match del Maradona contro il Napoli. Ecco le sue parole:

“Abbiamo già scritto la storia di questo club e ora c’è la possibilità di andare in Champions. È importante come tutte le altre partite perchè è la prossima, ci siamo preparati molto bene per affrontare una squadra forte del nostro campionato. Rispetto allo scorso anno il Napoli ha perso solo un titolare, dovremo essere bravi a gestire la palla”.

Gran lavoro preparatori atletici? “Si, arriviamo al match liberi di testa e freschi di gambe, i ragazzi a prescindere da come finirà hanno fatto una stagione fantastica, se esiste una pressione è per le altre squadre non per noi. Cercheremo di fare una grande prestazione anche a Napoli contro una squadra forte”.

Il tecnico ha poi proseguito: “Non so cosa non ha funzionato in casa azzurra, so solo che sto analizzando cosa serve per affrontarli. Possesso palla? Loro hanno un possesso palla finalizzato a creare occasioni, dovremo usare bene il pallone e parliamo di una gran bella sfida. L’anno scorso il Napoli ha giocato ad altissimo livello, noi quest’anno molte volte siamo stati costretti a difenderci bassi e creare con degli spazi, ci sono delle situazioni che dobbiamo avere la lucidità di poter alternare, nel gioco corto e nel gioco lungo, la transizione in queste situazioni è molto importante e possiamo sicuramente farlo un po’ meglio”.

Futuro? “Da parte mia non ci sono novità, quando ci saranno lo saprete. Testa al Napoli”. Infine sul match: “Non mi piace paragonare una partita con l’altra, nelle altre partite del campionato la storia è stata molto positiva per noi, ma a Napoli potrà essere diverso, dovremo essere pronti a tutto, cercando una bella prestazione, cercando il miglior risultato possibile”.