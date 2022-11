Tim Cup Primavera, Napoli-Reggina: le probabili formazioni

La Primavera del Napoli, dopo la sconfitta contro il Verona, cerca di riscattarsi in Coppa Italia contro la Reggina nella gara che vale l’accesso agli ottavi di finale, dove gli azzurrini, se passassero il turno, affronterebbero in trasferta la Juventus. Il Napoli nel primo turno ha eliminato la Salernitana, la Reggina, invece, ha vinto in casa del Benevento.

La Reggina milita nel campionato Primavera 2, ha soltanto nove punti in classifica nel girone B, nell’ultimo turno ha perso in trasferta contro il Cosenza. La squadra di Francesco Ferraro gioca con il 4-3-1-2, in porta ci sarà Lagonigro, Nardo e Malara saranno gli esterni bassi, Paura e Magrì formeranno la coppia centrale. Zucco, Serra e Farcomeni formeranno la mediana, Perri sarà il trequartista alle spalle di Palumbo e Attici.

Frustalupi fa turn-over: pronto l’undici da Coppa Italia

Frustalupi, come sempre accade per le coppe, fa ampio turn-over. È pronto proprio un undici diverso rispetto alla trasferta di Verona. In porta ci sarà Turi, Pontillo, Nosegbe e D’Avino formeranno i tre di difesa, Marchisano, che sta gradualmente tornando in campo dopo un lungo infortunio, agisce a destra con Giannini a sinistra. in mezzo al campo ci saranno Lettera e Alastuey, Sahli e Russo agiranno alle spalle di Pesce.

Ecco le probabili formazioni:

NAPOLI (3-4-2-1): Turi; Pontillo, Nosegbe, D’Avino; Marchisano, Lettera, Alastuey, Giannini; Sahli, Russo; Pesce. All. Frustalupi

REGGINA (4-3-1-2): Lagonigro; Nardo, Paura, Magrì, Malara; Zucco, Serra, Farcomeni; Perri; Palumbo, Attici. All. Ferraro

A cura di Ciro Troise