Stando a quanto raccolto e riportato dai colleghi di TMW, Aurelio De Laurentiis e Andrea Agnelli si incontreranno in queste ore in un albergo nel centro di Firenze. Gli argomenti di discussione saranno molteplici, in particolare però la gara Juve-Napoli, rinviata a data da destinarsi. I due patron si confronteranno sulla data in cui disputare il match e sul protocollo. Potrebbero inoltre discutere dei diritti televisivi della Serie A, in quanto i due tra i più influenti in Lega.