Il prosieguo del legame tra il Napoli e Lorenzo Insigne è un rebus che verrà risolto soltanto dopo l’Europeo. I primi contatti sembrano non essere stati del tutto positivi, ma ambo le parti non hanno alcuna intenzione di separarsi se non per cause di forza maggiore. Ammesso che l’attuale capitano partenopeo non rinnovasse il proprio contratto ci sarebbero tre club pronti all’assalto, ossia Inter, Milan e Atletico Madrid: a riportarlo è Tuttosport.