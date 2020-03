Tuttosport – Napoli, si prova il doppio colpo dal Torino: non solo Belotti, chiesto anche Sirigu

Non solo Belotti, il Napoli sarebbe interessato anche a Sirigu secondo l’edizione odierna di Tuttosport: “Bava e Giuntoli, i due direttori sportivi, hanno già cominciato a parlare. Di tutto e di più. Partendo da lontano, molto lontano, senza punti fermi ma con tante possibilità. Riavvolgiamo il nastro e partiamo dall’inizio. Come abbiamo detto in più di una circostanza e come hanno confermato alcuni addetti ai lavori, a Rino Gattuso piace da impazzire un giocatore: Andrea Belotti. Ringhio ha addirittura detto al presidente Aurelio De Laurentiis che gli basterebbe solo lui per completare nel migliore dei modi il Napoli che ha in mente. E a questo punto l’importante produttore cinematografico farà di tutto per accontentarlo. Anche perché con il passare del tempo la stima nei confronti dell’allenatore è aumentata. Gattuso ha saputo rivitalizzare il Napoli sotto tutti i punti di vista, ha ricompattato lo spogliatoio e cominciato ad ottenere risultati importanti. Più di così non poteva fare. E ai partenopei, da sempre oramai, interessa il portiere Sirigu su cui, però, c’è forte anche il Milan. Massimo Bava, però, ha fatto sapere che il presidente Cairo considera incedibili i due giocatori”.