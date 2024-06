Tuttosport – Napoli su Buongiorno, ecco cosa ha detto Conte al centrale

Come riporta Tuttosport, il Napoli insiste per Alessandro Buongiorno, difensore del Torino: “Un po’ come quando giocava, ad Antonio Conte vengono meglio i tackle rispetto ai dribbling. Ieri quando gli han chiesto di Alessandro Buongiorno, ha persino provato a sgusciar via con parole di facciata.«Girano tanti nomi, cercheremo di trovare il profilo migliore rispettando determinati parametri. In difesa cercheremo di fare qualcosa, sia dal punto di vista tattico che degli uomini. Questo deve essere chiaro». Vabbé. Pretattica spinta, strategica da parte di Antonio Conte. D’altra parte ciò che Conte pensa del difensore granata lo avevamo scritto quasi tre settimane fa. Così aveva detto Conte a Buongiorno durante quell’incontro al ristorante a Torino, prima che il difensore partisse per la Germania: «Ti stimo molto e lo sai bene, ti seguo da anni. Nel mio Napoli saresti un sicuro protagonista. Allestiremo una squadra forte, competitiva, in grado di lottare per le posizioni di vertice. E tu con me diventeresti ancor più forte di quello che già sei»”.