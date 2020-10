Novità in casa Napoli, dopo lo 0-3 a tavolino contro la Juventus. Secondo quanto riporta Tuttosport, gli azzurri potrebbero subire gli strascichi del controllo degli ispettori federali in quel di Castelvolturno. L’indagine, come riporta il quotidiano, non è ancora conclusa, e qualora venissero riscontrate irregolarità, il club potrebbe incappare in ulteriori sanzioni oltre il -1 in classifica.