UFFICIALE – Serie A, l’assemblea di Lega si terrà giovedì 12 marzo: il comunicato

In conformità alle vigenti disposizioni statutarie e regolamentari, l’Assemblea della Lega Serie A è convocata per

Giovedi 12 Marzo 2020

presso la sede della Lega Nazionale Professionisti Serie A – Milano, Via Rosellini 4- alle ore 08.30 in prima convocazione e, occorrendo, alle 13.00 in seconda convocazione, per l’esame, la discussione e le decisioni in merito agli argomenti contenuti nel seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Verifica poteri.

2. Approvazione verbale Assemblea 8 Gennaio 2020 e 20 Gennaio 2020.

3. Comunicazioni Presidente.

4. Comunicazioni AD.

5. Emergenza COVID-2019.

6. Proposta contrattuale Short Form MediaPro.

7. Commercializzazione Diritti Audiovisivi:

it. Manifestazione interesse canale ex art. 13 D.lgs. 9 gennaio 2008, n. 9.

8. Deliberazioni in ordine ai compensi degli organi associativi.

Inviti a Presentare Offerte diritti audiovisivi Campionati di Serie della Comunicazione e Intermediari Indipendenti – Stagioni 2021/2024 – Pacchetti esclusivi dirette a pagamento per il territorio italiano A Operatori

9. Audience certificata stagione sportiva 2019/2020: adozione di parametri di rivalutazione ed eventuali criteri correttivi.

10. Ratifica delibere del Consiglio di Lega del 10-19 febbraio 2020 (Nomina di un rappresentante in seno alla Commissione di studio sulla violenza contro i calciatori e Nomina di un rappresentante in seno al Tavolo di studio per la sottoscrizione di un Protocollo d’intesa con il Ministero dell’Interno).

11. Varie ed eventuali

L’Assemblea sarà regolata dalle vigenti disposizioni dello Statuto Regolamento della Lega Nazionale Professionisti Serie A.