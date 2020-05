Un Napoli in prestito: da Petagna a Gaetano, ecco tutti gli azzurri lontani “da casa”

Negli ultimi anni il Napoli ha ottenuto sempre ottimi risultati garantendosi quasi sempre la qualificazione alla Champions League ed in ogni caso sempre in Europa. La gestione della società di De Laurentiis ha portato ad una crescita economica spaventosa ed in questo momento in Italia il Napoli è una delle poche realtà senza debiti, ma anzi è l’unica realtà in credito:

Chi ha più liquidità, in questo momento, ha un grande vantaggio. Chi è messo meglio in Europa e in Italia? @Football_BM @SkySport #FootballBenchmark pic.twitter.com/GQC7SSjYVp — Luca Marchetti (@LucaMarchetti) May 22, 2020

Come ha riportato pochi giorni fa Luca Marchetti di Sky Sport il Napoli è in credito di ben 105 milioni, dati entusiasmanti rispetto a realtà come la Juventus o l’Inter in debito rispettivamente di 463 e 405 milioni di euro.

In una situazione globale come questa dove l’Emergenza Coronavirus potrà creare problemi ovunque, questo report mostra le possibilità che potrà avere la società azzurra. Un altro dato che nel corso degli ultimi anni ha visto il Napoli incrementare è quello dei giocatori in prestito. Ogni anno decine di giocatori della società partenopea vanno in giro per l’Italia e per l’Europa provando a mostrare il proprio valore. Noi di Iamnaples.it, in un momento dove il calcio è fermo oramai da tempo, abbiamo analizzato tutti i talenti in prestito della società di Aurelio De Laurentiis. Ci sono giocatori appena acquistati come Andrea Petagna e Amir Rrhamani o giocatori come Vlad Chiriches, che, risultano formalmente in prestito, ma che già sono stati riscattati dal club di appartenenza. Ecco tutto il “Tesoretto azzurro in prestito”:

ANDREA PETAGNA = Rappresenta sicuramente uno dei giocatori in prestito più importanti. L’ex Atalanta è esploso con 17 gol stagionali lo scorso anno trascinando la Spal alla salvezza ed ha continuato su questo trend in quest’annata. Centravanti ideale per il gioco di Gattuso, è stato acquistato a gennaio per 16 milioni e mezzo di euro. Un acquisto di valore per un giocatore che ha anche debuttato nella Nazionale italiana di calcio.

AMIR RRAHMANI = Un acquisto sorprendente visto i canoni del Napoli che spesso investe a pieno sui giovani. Rrahmani è un giocatore invece già pronto, ha giocato per diversi anni in Croazia ed è esploso quest’anno nella rivelazione Verona di Ivan Juric. Difensore roccioso che, sebbene quest’anno non sia andato a segno, non disdegna piccole soddisfazioni personali con il gol. Amir viene dal Kosovo dove è anche capitano della Nazionale. Con il possibile addio di Koulibaly può rappresentare una delle certezze della difesa azzurra.

ADAM OUNAS = Il Nizza ha ufficialmente comunicato che non riscatterà il talentuoso esterno offensivo di proprietà azzurra. A Napoli Adam ha mostrato lampi di classe ed una discontinuità dovuta probabilmente anche ai troppi minuti in panchina. La sua avventura in Francia quest’anno è iniziata con un brutto infortunio, cosa che ha frenato quasi completamente la sua stagione. In futuro può rappresentare un interessante pedina di scambio o magari essere utilizzato come buon rincalzo.

AMATO CICIRETTI = Il giocatore di origini romane è dotato di una buona tecnica, fu acquistato dal Napoli dopo buone stagioni a Benevento. E’ sempre stato girato in prestito ma non ha mai ottenuto i risultati sperati. In questa stagione è rimasto fino a gennaio a Napoli, ha fatto qualche presenza con la Primavera ma neanche li ha mai realmente convinto. Prima della Pandemia era stato prestato all’Empoli. Il suo contratto è in scadenza 2022.

ZINEDINE MACHACH = Arrivato a parametro zero dal Tolosa Machach è un centrocampista talentuoso ma allo stesso tempo considerato “testa calda”a causa di alcune sue bizze passate. E’ stato mandato in prestito in diversi club di B e solo in questa stagione, a Crotone, ha mostrato sprazzi del suo talento. Un gol e qualche assist, ma Machach è sempre stato presente nel gioco del club calabrese.

LUCA PALMIERO = Il centrocampista cresciuto nelle giovanili azzurre è un buon regista con discrete capacità che ha girato diversi club in prestito. Esplose nella scorsa stagione a Cosenza ed in questa ha continuato a ben figurare in prestito a Pescara. Possibile nella prossima stagione un nuovo prestito, magari in Serie A.

NIKITA CONTINI = L’estremo difensore di origini ucraine ha mostrato numeri interessanti in prestito in diversi club nelle categorie minori. Prima a Siena in Lega Pro e quest’anno con l’Entella in B ha mostrato le sue qualità e di meritare una chance magari come rincalzo qui a Napoli.

FILIPPO COSTA = È arrivato a Bari come rinforzo di lusso direttamente dalla Serie A, un piccolo aiuto in casa Napoli al secondo club di proprietà della famiglia De Laurentiis. Certamente in Lega Pro un rinforzo di categoria superiore.

GENNARO TUTINO = È stato uno dei maggiori talenti delle giovanili del Napoli, poi non è ancora riuscito a rispettare le attese. A Cosenza nello scorso anno ha fatto molto bene, quest’anno ha debuttato in A con il Verona, ma dopo poche presenze e poco spazio è stato girato in prestito nuovamente in B. Giocatore dotato di gran talento potrà riavere una nuova chance in A.

GIANLUCA GAETANO = Gaetano è probabilmente il migliore talento uscito dalle giovanili del Napoli negli ultimi anni: a gennaio è andato in prestito alla Cremonese dove ha siglato anche il suo primo gol tra i professionisti. Nella “Canterà” azzurra è probabilmente il principale profilo che potremo vedere un giorno in azzurro.

ALFREDO BIFULCO = Il Napoli ha girato questo esterno offensivo in diversi club di B ed è stato anche un anno in Lega Pro a Terni. Ha sempre portato interessanti risultati ed il prossimo anno è candidato magari ad un nuovo salto di categoria.

ALESSIO ZERBIN = Arrivato con tante attese a Napoli Zerbin è un’ala “vecchio stampo” che ha fatto molto bene anche nella Primavera azzurra. A Cesena sta giocando con continuità e sta disputando una buona stagione. Un prospetto futuro interessante

Nelle categorie inferiori altri azzurri in prestito solo anche Luigi D’Ignazio, Pio Schiavi, Giuseppe Esposito e Luigi Liguori. Nella seconda squadra di proprietà De Laurentiis (il Bari) sono poi in prestito giocatori come Michael Folorunsho ed Eugenio D’Ursi.

Sono ufficialmente in prestito ancora anche Luigi Sepe, Alberto Grassi e Vlad Chiriches, calciatori che verranno però riscattati a fine stagione dai loro rispettivi club (prestito con obbligo di riscatto).

A cura di Mario Tramo.