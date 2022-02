Under 16, Napoli-Lecce 2-1: le pagelle di IamNaples.it

L’Under 16 del Napoli ottiene la settima vittoria consecutiva, batte 2-1 il Lecce e conserva il secondo posto in classifica. Ecco le pagelle di IamNaples.it:

PUCA 6: Sul gol doveva tentare l’uscita, il pallone ha viaggiato dentro l’area tanto tempo prima della rovesciata di Iasevoli, per il resto una buona gara.

PUZONE 6,5: Spinge e lavora con attenzione in fase difensiva, rischia anche di fare un assist ma il gol di Pinzolo viene annullato per un fallo ravvisato proprio a Puzone.

DE CRESCENZO 6,5: Nel primo tempo spinge anche tanto e mette ansia al Lecce con dei cross pericolosi, nella ripresa lavora meno in fase offensiva e di più in quella di non possesso.

ESPOSITO 6,5: Lavora abbastanza bene, come tutta la difesa soltanto un po’ di superficialità nell’occasione del gol ma Iasevoli è stato protagonista di una perla.

GAMBARDELLA 6,5: Attento, preciso e dominante nel gioco aereo il difensore centrale azzurro. (Dal 9′ s.t. Cefariello 6: Lavora con attenzione a tutti i dettagli, entra in campo con lo spirito giusto)

BORRELLI 7: Colpisce un palo da calcio d’angolo, inventa delle belle giocate, sia verticalizzazioni che aperture sulle corsie laterali. (Dal 9′ s.t. D’Angelo 6: Prova a trovare spazi in cui infilarsi, ha una chance in cui si porta il pallone sul fondo)

DE CHIARA 6,5: Il capitano è l’uomo delle fasi, lavora con visione di gioco mantenendo l’equilibrio della squadra.

MALASOMMA 7,5: È il protagonista assoluto della partita, realizza una doppietta che regala al Napoli la vittoria. È devastante nel partire da sinistra e venire dentro al campo. (Dal 37′ s.t. Valentino s.v.: Pochissimo tempo a disposizione per meritare una valutazione)

PARISI 7: Qualità, visione di gioco, il suo talento si vede tutto nell’apertura per Malasomma in occasione del secondo gol azzurro.

STASI 7: Lanci, qualità, ha visione di gioco, un ottimo calcio nel lungo, fa l’assist per il primo gol e al 13′ inventa un lancio per Pinzolo che attacca la profondità nell’occasione in cui Malasomma non ci arriva.

PINZOLO 6,5: Lavora bene sia spalle alla porta che nell’attacco alla profondità, si muove con qualità tecnica nelle giocate. (Dal 30′ s.t. Raggioli s.v.: Poco più di dieci minuti, è troppo poco per meritare una valutazione).

MALAFRONTE 6,5: La squadra gioca abbastanza bene, cala un po’ nella ripresa perchè non chiude la partita ma ci può stare, del resto il Napoli arriva a sette vittorie consecutive.