VIDEO IAMNAPLES.IT – Primavera 1, Napoli-Genoa 1-1: Ecco gli highlights del match

La Primavera del Napoli di Frustalupi non riesce a trovare i 3 punti in casa contro il Genoa. Primo tempo molto equilibrato con una leggera supremazia del Napoli che però non riesce a creare grandissime palle gol. Nella seconda frazione sale in cattedra il Genoa che nei primi 20 minuti del secondo tempo avrebbe potuto fare almeno 3 gol(facendone solo uno) ma non sfrutta tutte le occasioni avute. A 15 minuti dal termine il solito Ambrosino su rigore trova il pareggio e fa guadagnare un altro punto importante al Napoli in chiave salvezza

Ecco gli highlights del match

A cura di Giorgio D’Andrea e Russo Francesco