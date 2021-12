Il Napoli Primavera ha perso contro la Roma per 2-1 nella 13esima giornata di campionato Primavera 1 al centro sportivo Arena di Cercola. I giallorossi hanno battuto gli azzurri grazie ad un doppio calcio di rigore, per il Napoli in gol Cioffi che aveva portato la gara in un momentaneo pareggio. Tanta tensione nel finale con le due squadre scortate negli spogliatoi.

Ecco gli highlights del match

A cura di Ciro Troise, Danilo Casano e Russo Francesco