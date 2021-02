VIDEO IAMNAPLES.IT – Primavera 2, Napoli-Benevento 3-2: Gli highlights del match

Primavera 2, Napoli-Benevento 3-2

Napoli-Benevento: Il Vesuvio imbiancato guarda gli azzurri della Primavera vincere per 3-2 contro il Benevento in una partita caratterizzata dal forte vento e dalla pioggia incessante. Gli azzurrini di Cascione vanno subito in vantaggio per 2-0 ma alla mezz’ora la situazione è già ribaltata, la partita è sul 2-2 ed i sanniti in vantaggio di un uomo. Nel secondo tempo il Napoli si compatta ed un guizzo di D’Agostino vale i 3 punti

Ecco le azioni salienti del match:2

A cura di Francesco Russo e Dario Gambardella