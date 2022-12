VIDEO IAMNAPLES.IT – Under 15, Napoli-Ascoli 1-1: Ecco gli highlights del match

Beffa clamorosa al Kennedy dove il Napoli Under 15 non riesce ad avere la meglio dell’Ascoli dopo una partita dominata ed innumerevoli palle gol sprecate. All’inizio del match è Saviano ad indirizzare la partita per gli azzurri, la partita sembra in discesa ed i partenopei continuano a macinare gioco ed azioni pericolose ma il secondo gol non arriva. Nel finale del secondo tempo l’Ascoli prende coraggio e grazie ad un errore del portierino azzurro al 27esimo Di Maur trova il pareggio che ammutolisce il Kennedy.

Ecco gli highlights del match

A cura di Russo Francesco e Ciro Troise