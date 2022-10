UNDER 15 Napoli-Perugia 0-1

L’Under 15 del Napoli non riesce ad avere la meglio del Perugia nella 5a giornata del campionato di categoria, Girone C al Centro sportivo Kennedy. I partenopei non riescono mai ad entrare veramente in partita e poche volte impensieriscono veramente il numero 1 del Perugia. Gli umbri lottano su ogni pallone e mettono qualità nelle loro ripartenze.

Ecco gli highlights del match

A cura di Ciro Troise e Russo Francesco