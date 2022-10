Partita molto divertente tra Napoli e Ternana oggi al Kennedy, valevole per la 2a giornata del campionato Under 16. Sempre botta e risposta tra i partenopei e gli umbri, la squadra di mister Annunziata va in vantaggio solo una volta, sul 3-2, ma non riesce ad avere la meglio di una Ternana mai doma. Ancora rimandato l’appuntamento con i primi 3 punti della stagione

Ecco gli Highlights del match

A cura di Russo Francesco e Dario Gambardella