Brutta batosta per l’Under 17 del Napoli che nel derby campano contro il Benevento perde per 1-4 fornendo una prestazione al di sotto delle aspettative. La squadra di Andrea Liguori gioca in 10 per più di un’ora e può recriminare per alcune decisioni arbitrali discutibili ma la superiorità del Benevento si era vista anche con entrambe le squadre in superiorità numerica. Ecco gli Highlights del match a cura di IamNaples.it:

A cura di Russo Francesco e Ciro Troise