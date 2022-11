VIDEO IAMNAPLES.IT – Under 17, Napoli-Bologna 1-6: Ecco gli highlights del match

Debacle azzurra al Kennedy, 6 gol presi dal Napoli contro il Bologna nella gara valida per l’undicesima giornata del girone A del campionato Under 17. Nel primo tempo la partita è più equilibrata ma i felsnei riescono comunque a mettere a segno 3 gol ed a creare diverse occasioni pericolose. Nella ripresa non c’è partita, i partenopei tirano i remi in barca ed il Bologna ne segnano altri 3 rendendo il passivo davvero pesante.

Ecco gli Highlights del match

A cura di Russo Francesco e Dario Gambardella