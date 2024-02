VIDEO – Ngonge: “Napoli? Molto bene i primi contatti che ho avuto con i tifosi e con la città

Cyril Ngonge, attaccante del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul canale Youtube degli azzurri nel format “From Napoli to the world”: “Ciao! Sono Cyril Ngonge, ho 23 anni e sono di Bruxelles, Belgio. Sono un attaccante destro, seconda punta. Ho iniziato a giocare a calcio quando avevo 6 anni in Belgio. Ho fatto 8 anni all’Anderlecht, 5 al Club Brugge, poi sono andato in Olanda, al PSV e al Groningen, l’anno scorso all’Hellas Verona e adesso sono qua. Il mio idolo calcistico da piccolo era Cristiano Ronaldo, ma quando sono cresciuto e ho cominciato a guardare giocatori più simili alle mie caratteristiche, il mio idolo è diventato Neymar. Un momento che non posso dimenticare sono i due gol a Reggio Emilia nello spareggio (salvezza, ndr) contro lo Spezia (quando Ngonge era al Verona, ndr), sicuramente è stato qualcosa di speciale. Ogni calciatore sogna di vincere un Mondiale, la Champions League. Ho già avuto degli incontri con dei tifosi che sono stati molto carini con me, volevano fare una foto. Molto bene i primi contatti che ho avuto con i tifosi e con la città. Sono molto casalingo, mi piace stare a casa, tranquillo e giocare alla Playstation. Non sono un uomo difficile, ma molto facile, io casa, Playstation! Il mio piatto preferito? E’ un piatto del mio Paese, congolese, che prepara la mia nonna. E’ riso con pollo e cose. Quando sono da solo e vado alla partita mi piace concentrarmi per fare del mio meglio, mi piace avere la musica nelle orecchie per concentrarmi e non sentire niente altro che la mia musica che mi piace. La musica è importante per me, anche quando sono a casa e sono un po’ stanco, metto la musica e mi addormento o solo la ascolto a casa tranquillo. Il mio altro sport preferito è il basket e la squadra preferita i Golden States Warriors, il mio giocatore preferito è Curry. Avevo un cane, ma adesso ho troppe responsabilità da solo. Magari ho bisogno di una fidanzata e dopo prendo un cane. Ciao ciao tifosi del Napoli, grazie per il modo in cui mi avete accolto, non vedo l’ora di vedervi allo stadio, ciao!”. Ecco il video pubblicato sul canale Youtube della SSC Napoli.