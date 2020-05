VIDEO – Spadafora: “Ora sarà inviata una valutazione al Ministero della Salute, mi auguro che il 18 maggio possano riprendere gli allenamenti di squadra”

Vincenzo Spadafora, Ministro dello Sport, ha affermato in un video da lui pubblicato sulla sua pagina Facebook, “Si è appena concluso l’incontro tra la Figc e il Comitato Tecnico Scientifico dove hanno analizzato il protocollo proposto dalla Figc per la ripresa degli allenamenti di squadra, cosa che auspicabilmente dovrebbe avvenire dal 18 maggio. So che c’è stato un confronto molto importante, approfondito, con molte richiesta da parte di medici e scienziati alla Federazione Gioco Calcio. Adesso il Comitato Tecnico Scientifico sulla base di questi approfondimenti ottenuti, stenderà una propria valutazione che verrà formalmente inviata al Ministero della Salute, come sempre capita per qualunque tematica che affronti il Comitato Tecnico Scientifico e quindi poi immediatamente dopo il Ministero della Salute lo renderà noto a noi, al Ministero dello Sport e a tutti quanti. Mi auguro che si siano risolte le questioni problematiche che erano state evidenziate e che quindi il 18 possano riprendere anche compatibilmente alla evoluzione nei prossimi dieci giorni dell’emergenza sanitaria che speriamo ci dia tutti i dati positivi e soddisfacenti da quando abbiamo riaperto il 4 maggio, mi auguro che questi approfondimenti possano essere utili a stabilire che il 18 maggio possano riprendere gli allenamenti non solo di squadra, del calcio, ma di tutte le altre discipline sportive”.