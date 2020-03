VIDEO – Zielinski: ”De Bruyne è il migliore calciatore del mondo! Con l’Inter la mia migliore gara”

Il centrocampista del Napoli, Piotr Zielinski, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di una intervista a Newonce Sport rispondendo, tra le altre cose, ad una serie di domande. Ecco le sue parole: “Qual è il calciatore più forte del mondo? Opto per Kevin De Bruyne“. Parole che sorprendono. Contrariamente a quanto pensa la maggior parte dell’opinione pubblica mondiale, Zielinski non ha optato né per Lionel Messi né per Cristiano Ronaldo, ma ha indicato un altro calciatore.

Piotr Zielinski, calciatore del Napoli, ha poi risposto così alle altre domande che gli sono state poste: “Qual è la squadra per la quale tifavo da bambino? Il Real Madrid. Il mio idolo da ragazzino è un altro elemento dei Blancos. Mi riferisco a Zinedine Zidane, ex calciatore del club spagnolo. La mia migliore prestazione? Un Napoli-Inter in cui vincemmo con il punteggio di 3-0. Tra i marcatori c’ero anche io”, le parole del giocatore partenopeo. In basso il video di Zielinski.