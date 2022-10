Youth League, Napoli-Ajax: le probabili formazioni

La Primavera del Napoli, dopo la vittoria contro il Bologna, cerca di far bella figura anche in Youth League, dove finora non ha raccolto ancora punti. Gli azzurrini nell’ultimo turno contro l’Ajax hanno rimediato un sonoro 5-1 pur avendo riaperto la partita sul 2-0 con rigore trasformato da Rossi ed espulsione del portiere avversario. L’Ajax è in piena corsa per la qualificazione a quota sei punti proprio per le vittorie contro Glasgow Rangers e Napoli e la sconfitta sul campo del Liverpool. Domani il calcio d’inizio al Piccolo di Cercola è previsto alle 14 con diretta testuale su IamNaples.it e televisiva sul sito della Uefa.

L’Ajax dovrebbe ripartire da una formazione simile rispetto a quella dell’andata: in porta non ci sarà lo squalificato Kremers ma Paul Reverson. Jermoumi e Hato sono i due esterni bassi, Aertssen e Milovanovic formeranno la coppia centrale di difesa, Vos, Misehouy e Agogil agiranno nella mediana a supporto del tridente composto da Jensen, Banel e Idumbo-Muzambo.

Il turn-over di Frustalupi tra regolamento e cambi di formazione

Il turn-over è una strada obbligata non solo per la gestione delle energie, domenica il Napoli scenderà di nuovo in campo in trasferta contro il Torino. Alcune scelte sono condizionate dal regolamento, a partire dai classe ‘2003. Possono giocare soltanto quelli che hanno almeno due anni di militanza nel vivaio del Napoli, quindi non sono utilizzabili per esempio Alaustey, Obaretin e Sahli che inoltre è anche infortunato.

In porta ci sarà Turi, i tre di difesa saranno Barba, Pontillo e D’Avino, sulle fasce si muoveranno Lamine e Giannini con Gioielli e Spavone in mezzo al campo. Russo e Boni tra le linee saranno di supporto al centravanti Rossi.

Ecco le probabili formazioni:

NAPOLI (3-4-2-1): Turi; Barba, Pontillo, D’Avino; Lamine, Gioielli, Spavone, Giannini; Russo, Boni; Rossi. A disp.: Boffelli, Acampa, Nosegbe, De Pasquale, Lettera, Hysaj, Iaccarino, Marranzino. All. Frustalupi

AJAX (4-3-3): Reverson; Jermouni, Aertssen, Milovanovic, Hato; Vos, Misehouy, Agogil; Jensen, Banel, Idumbo-Muzambo. All. Peereboom

