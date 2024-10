Coppa Italia Primavera, Cremonese-Napoli: le probabili formazioni

Dopo il 6-0 sul campo del Palermo, la quarta vittoria consecutiva, la Primavera del Napoli torna in campo per i trentaduesimi di Coppa Italia contro la Cremonese, squadra di Primavera 1, la serie A della categoria (calcio d’inizio alle 12, diretta testuale dalle 11:45). Chi passa il turno affronta la vincente di Genoa-Como agli inizi di dicembre. Sabato c’è il derby campano contro l’Avellino, l’allenatore Dario Rocco farà un po’ di turn-over per tenere tutti sul pezzo. In porta ci sarà Petrone, De Martino agirà a destra, Colella a sinistra, Gambardella ed Esposito formeranno la coppia centrale. Borrelli e Cimmaruta lavoreranno in mediana, Stasi, De Chiara e Pinzolo si muoveranno alle spalle di Della Salandra centravanti. La Cremonese dovrebbe giocare con il 3-4-1-2, in porta ci sarà Malovec, Zillo, Pavesi e Triacca formeranno la difesa a tre, Gashi e Cantaboni lavoreranno sulle corsie laterali, Lordkipanidze e Lottici agiranno in mediana, Tavares agirà da trequartista alle spalle di Bielo e Faye.

Ecco le probabili formazioni:

CREMONESE (3-4-1-2): Malovec; Zillo, Pavesi, Triacca; Gashi, Lordkipanidze, Lottici, Cantaboni; Tavares; Bielo, Faye. All. Pavesi

NAPOLI (4-2-3-1): Petrone; De Martino, Gambardella, Esposito, Colella; Borrelli, Cimmaruta; Stasi, De Chiara, Pinzolo; Della Salandra. A disp.: Gisondi, Arzillo, Avvisati, Borriello, Distratto D., Distratto F., Napoletano, Zago, Picca. All. Rocco

A cura di Ciro Troise