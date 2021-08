Il Napoli lavora anche per rinforzare la rosa della Primavera da mettere a disposizione di mister Frustalupi. Gli azzurrini hanno riconquistato il campionato Primavera 1, la serie A della categoria che inizierà sabato 28 agosto con la trasferta di Bologna.

In distinta potranno esserci soltanto cinque ‘2002, il Napoli può vantare il portiere Idasiak, i difensori Costanzo e Spedalieri e l’attaccante Cioffi. Dovrebbe aggiungersi anche Coli Saco, centrocampista ex Milan in prova da qualche settimana.

L’area tecnica azzurra, guidata da Gianluca Grava e Antimo Grillo, sta valutando anche altri ragazzi in prova allo stadio “Piccolo” di Cercola: il difensore (‘2002) Djibril Ba, che nella scorsa stagione si è messo in mostra tra la serie D all’Olympia Agnonese e la Primavera del Perugia, e l’esterno offensivo Matteo Ahmetaj, cresciuto tra le giovanili del Verona e il Matera, con cui ha a dicembre 2018 ha anche portato a casa due presenze in prima squadra nel campionato di serie C.

