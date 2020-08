Qualche giorno fa vi abbiamo raccontato della sfida a due per la panchina della Primavera del Napoli tra Giancarlo Riolfo e Francesco Modesto. Secondo le indiscrezioni raccolte in esclusiva da IamNaples.it, Riolfo ha messo la freccia e sorpassato l’ex esterno della Reggina di Mazzarri, è vicinissimo alla panchina della Primavera del Napoli che ha la missione di tornare nella serie A della categoria. L’ex allenatore del Carpi è già stato a Napoli, ha incontrato i dirigenti del settore giovanile azzurro Gianluca Grava e Aladino Valoti, manca solo la firma per formalizzare questo rapporto. Una volta definiti tutti i passaggi, si programmerà l’inizio della preparazione per gli azzurrini che potrebbe svolgersi al complesso sportivo Kennedy in attesa che siano completati i lavori allo stadio “Piccolo” di Cercola, dove la Primavera disputerà le gare interne di campionato e Coppa Italia.

Riolfo nell’ultima annata ha guidato il Carpi che si è fermato nella corsa verso la promozione soltanto ai play-off contro il Novara. Ligure di Albenga, ha iniziato il suo percorso da vice dell’ex allenatore azzurro Arturo di Napoli all’Imperia, squadra in cui ha militato da calciatore per quattro stagioni il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, e all’Argentina. L’avventura da primo allenatore di Riolfo è iniziata al Savona, è rimasta nella storia un’incredibile salvezza conquistata in serie C partendo con un divario di 14 punti di penalizzazione. Dopo quest’esperienza, il cammino è continuato sulle panchine di Sanremese, Vis Pesaro, Torres fino ad arrivare al Carpi. Il sistema di gioco più utilizzato nel suo percorso è il 4-3-1-2.

Ciro Troise

© RIPRODUZIONE RISERVATA