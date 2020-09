Il Napoli, dopo la partenza di Sgarbi, ceduto in prestito al Legnago, vuole tenere in Primavera come fuori quota il centrocampista classe ‘2001 Valerio Labriola. La mezzala di qualità cresciuta nel vivaio azzurro ha mercato in serie C, hanno provato a prenderlo la Sambenedettese e la Fermana, che oggi ha ufficializzato anche il ritorno via Lille di Luigi Liguori, esterno offensivo classe ’98 con delle esperienze nel settore giovanile azzurro. Il Napoli ha detto no alle richieste dalla C per Labriola, vuole tenerlo nel gruppo di Cascione per puntare al ritorno in Primavera 1. Gli azzurrini hanno completato il ritiro di Castel di Sangro, oggi hanno battuto in amichevole 12-0 l’Under 19 del Vastogirardi, si prepareranno al debutto stagionale previsto il 23 settembre nel primo turno di Coppa Italia contro l’Ascoli.

Ciro Troise