Primavera 1, Cesena-Napoli: le probabili formazioni

La Primavera del Napoli, dopo la sconfitta interna contro il Lecce, affronta il Cesena ultimo in classifica con soli cinque punti in classifica. All’attivo per i romagnoli una sola vittoria in casa contro il Lecce per 1-0 alla quarta giornata di campionato. Il calcio d’inizio è in programma alle 15 (diretta televisiva su Sportitalia, testuale su IamNaples.it). All’andata finì 2-1 per il Napoli, fu decisivo nel finale di gara un rigore che si procurò Marchisano.

La classifica non deve creare false illusioni, il Cesena è vivo, nell’ultima partita ha fatto soffrire la Roma che ha vinto 2-1, ha costretto l’Inter sull’1-1. È una squadra che ha un’identità di gioco e anche discreta qualità nel proporre calcio. Ceccarelli adotta di solito il 4-3-3, in porta c’è Galassi, la linea difensiva sarà composta da Manetti e David a presidiare le fasce, la coppia centrale verrà formata da Pieraccini e capitan Lepri. Lilli è il play, Suliani e Carlini agiranno da interni a supporto del tridente offensivo. Gessaroli partirà da destra, Denes da sinistra mentre l’ex Sampdoria Polli farà il centravanti.

Frustalupi cambia: dentro Barba, Boni, Acampa e Pesce

Rispetto alla partita di venerdì contro il Lecce, Frustalupi pensa a quattro cambi di formazione. Scalpitano Barba, pronto a rientrare al posto di D’Avino, Boni che dovrebbe giocare da quinto a destra, scalzando sia Marchisano che Lamine, Acampa tornerà titolare a sinistra al posto di Giannini e dovrebbe ripetersi l’alternanza del centravanti, con Pesce al posto di Rossi. In porta ci sarà Boffelli, Barba, Hysaj e Obaretin formeranno il reparto difensivo, Boni e Acampa lavoreranno sulle fasce con Alastuey e Gioielli in mezzo al campo. Sahli e Spavone agiranno tra le linee, Pesce dovrebbe fungere da riferimento offensivo al posto di Rossi.

Ecco le probabili formazioni:

CESENA (4-3-3): Galassi; Manetti, Pieraccini, Lepri, David; Suliani, Lilli, Carlini; Gessaroli, Polli, Denes. All. Ceccarelli

NAPOLI (3-4-2-1): Boffelli; Barba, Hysaj, Obaretin; Boni, Alastuey, Gioielli, Acampa; Sahli, Spavone; Pesce. A disp.: Turi, Lamine, Marchisano, D’Avino, Bonavita, Giannini, Mutanda Kasongo, Rossi, Koffi. All. Frustalupi

A cura di Ciro Troise