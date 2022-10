Primavera 1, Torino-Napoli 1-1: le pagelle di IamNaples.it

La Primavera del Napoli strappa un pareggio importante sul campo del Torino, la sblocca Dell’Aquila su un’azione viziata da un fallo su Lamine, pareggia i conti Acampa. Boffelli para un calcio di rigore nel corso di una gara dove non sono mancate le emozioni, il Napoli è in crescita, la fotografia è nei tre risultati utili consecutivi tra campionato e Youth League. Ecco le pagelle di IamNaples.it:

BOFFELLI 8: Para tutto ciò che può, di grande livello gli interventi su Jurgens e Gineitis. Neutralizza anche il rigore di Dell’Aquila.

BARBA 6: Fa quasi tutto bene, sull’azione del rigore, però, allarga troppo il braccio, affonda quando, invece, dovrebbe provare ad accompagnare Dell’Aquila sull’esterno con il supporto di Lamine. Per tutta la gara prova attenta, rischiando più volte con qualità l’anticipo.

HYSAJ 7: Prestazione di grande spessore, lavora benissimo sui tempi in uscita, cresce anche la qualità della costruzione. Una prova di coraggio, c’è un frame che lo dimostra: un’avanzata palla al piede nel primo tempo.

OBARETIN 6,5: Prova attenta, precisa, copre bene gli spazi e non si fa travolgere neanche nei momenti in cui il Torino alza i ritmi.

LAMINE 5,5: Deve crescere nella qualità del passaggio, copre bene il campo ma in tante occasioni sulla catena di destra con Spavone manca la precisione nella soluzione. Sull’azione del gol subisce un fallo di Jurgens e, infatti, è costretto ad uscire ma comunque deve coprire meglio il pallone in quella situazione. (Dal 75′ Boni 5,5: Non è il suo ruolo, fa fatica, anche nell’attenzione deve far meglio, sbaglia una rimessa laterale e non copre bene su una palla inattiva consentendo a Dellavalle di colpire di testa, fortunatamente il tentativo è finito tra le braccia di Boffelli)

GIOIELLI 6,5: Prestazione autorevole, si dedica ad entrambe le fasi di gioco, sta migliorando anche nella gestione del pallone. Nel finale va vicino anche al gol dell’1-2, gli dice no la parata di Passador.

IACCARINO 7: Nel primo tempo fa un po’ fatica, non ha la brillantezza delle giornate migliori, cresce nella ripresa e diventa un leader, un riferimento. Gestisce bene il pallone, inventa delle soluzioni di buon livello tecnico. (Dall’82’ Alaustey 6: Pochi minuti per l’ex Barcellona, fa girare bene il pallone quando è chiamato in causa, conquista un fallo prezioso nella propria metà campo)

ACAMPA 7,5: Fa il gol che regala un punto prezioso al Napoli, si coordina e calcia bene beffando Passador che era coperto dalla “muraglia” granata. Complessivamente una buona prova, con grande attenzione alla fase di non possesso e qualche spunto buono nelle triangolazioni con Iaccarino. È provvidenziale in occasione del rigore, è lui ad arrivare prima di Dell’Aquila e impedire che vada al tiro sulla ribattuta. (Dall’88’ Giannini s.v.: Circa sei minuti per lui, troppo poco per meritare una valutazione)

SPAVONE 5,5: Non una delle migliori giornate, prova ad inserirsi nei mezzi spazi sul centro-destra ma trova l’opposizione di un sontuoso Dellavalle che non gli concede mai la possibilità di produrre giocate interessanti. (Dall’82’ Russo 6,5: Costruisce qualche buona giocata e soprattutto determina il secondo cartellino giallo di Anton che aiuta il Napoli negli ultimi minuti)

MARRANZINO 6,5: È cresciuto nell’intensità, nella continuità dentro la partita, è uno degli sbocchi principali tra le linee. Può far meglio, però, nella giocata decisiva negli ultimi venti metri: l’assist, il tiro. (Dall’88’ De Pasquale s.v.: Appena entrato, prova ad inventare uno spunto a suon di dribbling nell’area avversaria. È troppo poco il tempo a sua disposizione per meritare una valutazione seria)

ROSSI 6: Apprezzabile per il sacrificio, la capacità di coprire tutto il fronte offensivo. Rimedia un cartellino giallo per frustrazione nel primo tempo, rischia la reazione su Nguessan nella ripresa. Partita nervosa, di battaglia, non ha grandi chances per incidere, forse una bella palla di Iaccarino in cui manca l’aggancio.

FRUSTALUPI 6,5: La squadra è in crescita, ha preso fiducia e coraggio, non si deprime al cospetto delle difficoltà, non abbassa sempre il baricentro, s’alza con i tre difensori, cerca di far girare il pallone con autorevolezza. Sta dentro la partita, oggi tra campionato e Youth League porta a casa il terzo risultato utile consecutivo e, come nella gara contro l’Ajax, poteva anche vincere.

Ecco il tabellino del match:

Marcatori: Dell’Aquila (T), Acampa (N)

Torino: Passador, N’Guessan, Gineitis, Caccavo (62′ Ansah), Dell’Aquila (89′ Savva), Jurgens (84′ Corona), Antolini, Dellavalle, Dembele, Weidmann, Ruszel (62′ Anton). A disp. Brezzo, Lopez, Gaj, Wade, Rettore, D’Agostino, Dellavecchia, Ruiz, Njie. All. Giuseppe Scurto.

Napoli: Boffelli, Barba, Acampa, Lamine (75′ Boni), Hysaj, Obaretin, Spavone (82’Russo), Iaccarino (82′ Alastuey), Rossi, Gioielli, Marranzino (89′ De Pasquale). A disp. Turi, Giannini, Lettera, Pontillo, D’Avino. All. Nicolò Frustalupi.

Ammoniti: Rossi (N), Anton (T), Jurgens (T), Hysaj (N)

Espulsi: Anton (T)

Arbitro: sig. Claudio Panettella (sez. di Bari)

A cura di Ciro Troise