Under 15, Napoli-Perugia 0-1: le pagelle di IamNaples.it

L’Under 15 del Napoli perde in casa contro il Perugia, decide un rigore di Dottori, praticamente l’unica occasione avuta dagli umbri. Ecco le pagelle di IamNaples.it:

PUGLIESE 6: Sul rigore non può far nulla, per il resto prova attenta sia nelle uscite che quando viene in generale chiamato in causa.

BADINI 6: Prova attenta, precisa, il terzino destro del Napoli in fase di non possesso lavora bene, non riesce a proporsi con. frequenza a livello offensivo.

ZAPPETTINI 6,5: Si propone spesso, rappresenta uno sfogo costante a sinistra, a differenza di altre gare gli manca un po’ di lucidità nelle scelte e nelle giocate.

LIETO 5: Commette il fallo da rigore abboccando alla finta dell’avversario. (Dal 1′ s.t. Marciano 6: Sfiora il gol di testa, non riesce ad arrivare sul pallone e dietro fa buona guardia)

PALOMBA 5,5: La fase difensiva azzurra concede il rigore e una palla in verticale neutralizzata da Pugliese in uscita, in generale si può migliorare nell’autorevolezza della costruzione dalle retrovie. (Dal 1′ s.t. Sardo 6: È abbastanza attento, sviluppa gioco dalle retrovie)

PRISCO 6: Rimedia un’ammonizione evitabile nel finale, realizza delle buone aperture, con il suo buon calcio va al tiro dalla distanza anche in maniera autorevole.

COLURCIELLO 6: Buona qualità nel palleggio e anche intelligenza nella gestione del pallone. (Dal 1′ s.t. Maida 6: Entra dentro al campo, cerca di proporre nuove soluzioni)

CEPARANO 5,5: Cerca di proporsi, al 17′ va di testa su un cross ma non riesce ad angolare il pallone. (Dal 1′ s.t. Saviano 6: Cerca di dare il suo contributo, di agire da riferimento per tutto l’attacco)

ESPOSITO 6,5: È il più vivace e pericoloso, impegna Attinelli con una bella punizione e sta dentro in tante azioni proposte dal Napoli.

CHIOCCA 6: Cerca di essere incisivo nell’area avversaria, colpisce la traversa, prova a dare il suo contributo anche quando viene abbassato in mediana. (Dal 36′ s.t. Raimo s.v.: Ha una chance nel finale nell’area avversaria ma è troppo poco il tempo a sua disposizione per meritare una valutazione)

APREA 6: Uno dei più attivi, va più volte al tiro nel primo tempo. (Dal 1′ s.t. Pignarosa 6: Prova sul lato sinistro dell’attacco a costruire spunti, è vivace ma il Perugia difende bene).

CASTIGLIA 5,5: Sorano oggi non è in panchina, la squadra non gira come in altre gare. Non meritava assolutamente la sconfitta, paga un episodio ma la manovra è stata meno fluida rispetto ad altre partite.

