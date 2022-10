Under 16, Napoli-Perugia 2-0: le pagelle di IamNaples.it

L’Under 16 del Napoli conquista la terza vittoria consecutiva, batte 2-0 il Perugia con le reti di Picca e Ricciardi. Ecco le pagelle di IamNaples.it:

SORRENTINO 6,5: Autorevole nelle uscite, al 14′ della ripresa poi compie una bella parata in due tempi su un tiro di piatto al volo di Monaco.

LUPACCHIO 6: Lavora bene in entrambe le fasi, soprattutto in quella di non possesso.

DISTRATTO F. 7: Uno dei migliori in campo, propizia il gol del vantaggio, si propone per un’altra azione in progressione nella ripresa fino al tiro parato da Belia.

GAROFALO P. 6: Buona prova al centro della difesa, sia nella fase di non possesso che nella costruzione della manovra. (Dal 14′ s.t. Di Fiore 6: Entra bene nella partita per continuità nella concentrazione e presenza dentro la partita)

GAROFALO C. 6,5: Non è un caso che sia stabilmente nel giro della Nazionale Under 16. Centrale difensivo ben strutturato, di piede mancino, bravo nell’uno contro uno e anche nella costruzione della manovra.

CIMMARUTA 6,5: Qualche errore nel palleggio, anche nella propria trequarti ma mette al servizio della squadra una buona visione di gioco, qualità sia nel corto che nel lungo nello sviluppo del gioco.

CANNAVACCIUOLO 6: Buona prova, sviluppa calcio in verticale, nel primo tempo costruisce con Picca una buona azione con cui Giglio si trova a tu per tu con il portiere avversario. (Dal 26′ s.t. Esposito 6: Entra bene dentro la partita, fornisce il suo contributo al Napoli che gestisce il vantaggio e poi durante il recupero trova il gol del 2-0)

DONATO DISTRATTO 6,5: Vivace, propositivo, va più volte al tiro, il Napoli costruisce soprattutto sulla catena di sinistra anche per il suo lavoro. (Dal 33′ s.t. Ricciardi 7: Chiude la partita al 42′, è entrato in maniera vivace e il gol premia proprio il suo approccio)

NAPOLETANO 6,5: Si propone bene senza palla per raccogliere il pallone, gioca ad uno-due tocchi in maniera armonica con i compagni. Sviluppa delle giocate interessanti, di qualità. (Dal 33′ s.t. Poggi 6: Fornisce il suo contributo alla vittoria degli azzurrini)

GIGLIO 6,5: Nel primo tempo soprattutto sviluppa giocate di spessore, come il controllo magistrale e l’assist a tagliare la difesa avversaria con cui all’8′ mette Donato Distratto a tu per tu con Belia. (Dal 14′ s.t. Testa 6: Prova a proporsi per aiutare la manovra offensiva del Napoli)

PICCA 7: Sblocca la partita facendo tap-in sotto porta, mette anche Giglio in condizione di far gol con una giocata sugli sviluppi di un’azione nata da Cannavacciuolo e sviluppata in verticale. (Dal 14′ s.t. Iovine 6,5: Entra con l’intensità giusta in partita, al 35′ spreca un’occasione di sinistro da buona posizione dentro l’area avversaria).

ANNUNZIATA 6,5: Terza vittoria consecutiva per il Napoli che sta migliorando in tutti gli aspetti: fase di non possesso, fluidità nel gioco e produzione offensiva. La partita resta in vita soltanto perchè gli azzurrini sprecano tanto a livello offensivo.

A cura di Ciro Troise