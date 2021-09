Under 17, Napoli-Benevento 1-4: le pagelle di IamNaples.it

L’Under 17 del Napoli crolla in casa contro il Benevento, al Kennedy finisce 4-1 contro il Benevento che approfitta anche della superiorità numerica per settanta minuti circa. Ecco le pagelle di IamNaples.it:

TURI 7: Realizza parate importanti che evitano al Benevento di prendere il largo già prima, una su Perlingieri che realizza un gran tiro dalla distanza, l’altra sul colpo di testa di Francescotti.

ROMANO 5: Finchè ce la fa fisicamente, riesce anche a ben figurare, ad inizio gara serve in verticale Vilardi che sbaglia a tu per tu con il portiere avversario. Va in difficoltà a causa di qualche problemino ed esce all’intervallo. (Dal 46′ Manzo 5,5: Cerca di dare il suo contributo soprattutto in fase difensiva, è abbastanza attento e applicato)

MAZZONE 4: Fa tanta fatica sin dai primi minuti, sul primo gol la sua respinta è corta, sul secondo sbaglia i tempi dell’uscita e Pengue lo aggira. C’è poi l’episodio dell’espulsione in cui si fa beffare dalla traiettoria della palla e trattiene in maniera reiterata Perlingieri. Il giallo sarebbe stato più giusto ma rimangono gli errori.

D’AVINO 5: Sbanda come tutta la difesa anche se qualche volta tiene la linea alta con intelligenza, soprattutto nella ripresa in un momento complesso. (Dal 74′ Fucci 5,5: Prova a contribuire ad entrambe le fasi, rischia il pasticcio nel palleggio con il portiere all’82’)

TORTORA 5,5: Il migliore del reparto arretrato, è vivace, si propone anche a dare supporto all’azione offensiva, a livello difensivo in più occasioni riesce a coprire i buchi che si creano in inferiorità numerica.

MILO 5: Dovrebbe far girare la palla più velocemente, soprattutto nel primo tempo la circolazione non va nei tempi giusti, in fase di non possesso il Benevento entra facilmente tra le linee. Nella ripresa i ritmi sono più bassi, agisce con più disciplina ma rimangono le grandi difficoltà del primo tempo.

CUCINIELLO 5: Fallisce sullo 0-1 un’occasione clamorosa, come tutta la squadra soffre l’andamento della gara e balla nella fase di non possesso con il Benevento che, quando arriva nella metà campo del Napoli, fa quello che vuole.

VILARDI 5,5: È uno dei più vivaci, si procura ma fallisce un’occasione importante al 2′, ci sarebbe un rigore netto al 7′ dopo il sombrero fatto a Marrone. Qualche problemino fisico lo costringe ad uscire. (Dal 64′ Grieco 5: Non riesce a trovare spunti, prova a piazzarsi tra le linee partendo dal centro-sinistra dell’attacco ma produce poco)

L.RUSSO 5: Fa una grande fatica a supportare la manovra per settanta minuti in inferiorità numerica ma gli manca lo spunto, l’intuizione, commette anche degli errori tecnici e gli manca un po’ di cattiveria nel lavoro in fase di non possesso.

ATTANASIO 5,5: Nel primo tempo riesce a proporre qualcosa, costruisce degli spunti sulla sinistra, batte il calcio d’angolo che porta al gol di Solmonte. (Dal 46′ Balestriere 5,5: Prova a dare il suo contributo in entrambe le fasi in mezzo al campo)

SOLMONTE 5,5: Fa gol, l’unico acuto azzurro della giornata. Prova a correre e combattere tanto su ogni pallone ma non basta per incidere. (Dal 64′ Vigliotti 5,5: Entra con lo spirito giusto, va a fare pressing alto, ci mette intensità ma gli mancano le occasioni d’incidere sotto porta)

LIGUORI 5: Qualche avvisaglia per la fase difensiva si era verificata anche a Frosinone in una gara dominata ma forse l’assenza di Peluso e l’evoluzione di una partita “storta”, come dimostrano il rigore non dato e l’espulsione a Mazzone, hanno messo in mostra dei problemi in fase di non possesso soprattutto tra le linee di difesa e centrocampo. È apprezzabile lo sforzo di non dare alibi ai ragazzi ma allo stesso tempo di tenerli sul pezzo, chiedere loro di non mollare fino alla fine. Sul 3-1 in 10 contro 11 si poteva sbandare ancora di più ma è un pomeriggio con tanti errori da correggere.

Dai nostri inviati Ciro Troise e Francesco Russo