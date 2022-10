Under 18, risultati e classifica: il Napoli terzo con una partita in meno

L’Under 18 del Napoli vince 3-1 in trasferta contro il Lecce e si porta a quota quattro punti in classifica in due gare, avendo già esercitato il turno di riposo. Gli azzurrini sono terzi in classifica con una gara in meno rispetto a tante avversarie, le prime due di ogni girone approdano alle semifinali. Ecco i risultati e la classifica:

CESENA-GENOA 1-1 RETI: 35 Gabellini (C),50 Meconi (G) EMPOLI-BOLOGNA 2-0 RETI: LECCE-NAPOLI 1-3 RETI: 35 Tuccillo (N), 47 Leuzzi (L), 54 Lorusso (N), 72 Cuciniello (N) ROMA-SASSUOLO 4-1 RETI: 16 Lombardo (S), 18 Bolzan rig. (R), 22 Misitano (R), 34 Bolzan (R), 89 Misitano (R) SAMPDORIA-LAZIO 0-1 RETI: 7 Sardo Riposa: FIORENTINA

CLASSIFICA GIRONE A P G 7 3 LAZIO 5 3 EMPOLI 5 3 GENOA 4 2 NAPOLI 4 2 FIORENTINA 4 3 LECCE 4 3 ROMA 2 3 BOLOGNA 1 1 CESENA 1 3 SASSUOLO 0 3 SAMPDORIA

Prossimo turno: Napoli-Empoli, domenica 9 ottobre