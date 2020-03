Allarme Coronavirus, tifosi Atalanta donano rimborso biglietti all’Ospedale di Bergamo

I sostenitori orobici intervengono in prima persona in questo momento di emergenza per l'Italia Pubblicato il alle 17:14 da •

In un momento di estrema difficoltà come quello che sta vivendo l’Italia tutti sono chiamati al sacrificio, anche in denaro se possibile. Lo sanno bene e lo mettono in pratica i tifosi della Nord dell’Atalanta, che hanno deciso di donare i soldi del rimborso biglietti per la partita del Mestalla contro il Valencia all’Ospedale di Bergamo “Giovanni XXIII”, cifra che ammonta a circa 40mila euro.

Un gesto bellissimo e di vero cuore quello del sostenitori orobici, che hanno annunciato la loro decisione attraverso un comunicato: