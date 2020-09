Atalanta, Gasperini: “Siamo più forti dell’anno scorso. Scudetto? Non può essere l’obiettivo iniziale, ma non ci siamo mai tirati indietro”

Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ha rilasciato delle dichiarazioni al termine della sfida col Torino. Ecco quanto riportato da gianlucadimarzio.com: “Siamo una squadra con tanti pregi, per questo batto l’attenzione su qualche difetto che dobbiamo migliorar. Scudetto? Non ci siamo mai tirati indietro. Chiaro che non possiamo avere come obiettivo iniziale la vittoria del campionato. Ma possiamo partire, misurarci con squadre che sono cresciute e migliorate e vedere la nostra consistenza. Se resteremo più in alto possibile, vedremo. Siamo più forti, sì. In consapevolezza, in sicurezza, ma anche tecnicamente. Abbiamo molte soluzioni e la squadra non si scompone anche quando va in svantaggio. Abbiamo nuovi innesti di valore, dobbiamo inserirli. E quando tornerà Ilicic saremo ancora più forti. Champions League? A livello di energie toglierà qualcosa, quest’anno ruoterò di più i giocatori. Ma abbiamo fatto tre settimane di ottima preparazione e fisicamente stiamo bene. Anche se tutti parlano dell’Atalanta come squadra fisica, io inviterei a guardare al gioco e a pensarci come squadra tecnica. Pessina? Può restare nella rosa. Non è propriamente il centrocampista adatto a noi come caratteristiche, ma è un ottimo giocatore, nonché italiano. E visto che abbiamo esaurito i posti per stranieri, può restare con noi”.