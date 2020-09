Secondo quanto riportato da La Repubblica, in questo momento la situazione di Arek Milik in casa Napoli resta piuttosto incerta: dopo il naufragio della trattativa con la Roma, il bomber polacco interessa soprattutto a club di Premier League, in particolare al Tottenham e all’Everton di Ancelotti. Solo una cessione in Inghilterra può dunque evitare a Milik una stagione da separato in casa e al Napoli lo smacco di perdere l’attaccante a parametro zero.