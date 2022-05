Calciomercato Bari, si prepara l’offerta per Tascone della Turris

Conclusa la stagione 2021/22, il Bari è pronto ad affacciarsi in Serie B dopo quattro anni. Sarà fondamentale per Ciro Polito, ds del Bari, ringiovanire l’organico. Il primo nome sulla lista è quello di Simone Tascone, centrocampista classe ’97 della Turris.

Reduce da un campionato eccellente, con 7 gol in 31 partite, Tascone è considerato uno dei migliori centrocampisti della Serie C di quest’anno.

I contatti tra Bari e Turris risalgono a gennaio, quando la squadra pugliese aveva già fatto un’offerta per portare il centrocampista a Bari. La squadra campana rifiutò, con la promessa di risentirsi a fine campionato.

Alla luce di questo “accordo”, e concluso il campionato della Turris, il Bari si è ripresentato alle porte di Colantonio, pur sapendo che le richieste del presidente campano non saranno basse, visto il valore del giocatore in questione. Le offerte non mancano sia dalla B che dalla stessa C (Crotone in primis). C’ò che è certo è che Tascone farebbe le valigie oggi stesso.