L’Italia si appresta ad entrare nella cosiddetta “Fase 2”. E’ tempo di ripartenza, dunque, per il Bel Paese, afflitto come il resto del mondo dal Coronavirus. Ripresa che, s’intende, dovrà essere graduale per scongiurare ogni possibile nuovo scoppio dell’epidemia.

Le misure da seguire in questo nuovo capitolo da parte degli italiani saranno illustrare dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che per le ore 20:20 di questa sera ha annunciato una conferenza stampa in diretta da Palazzo Chigi.