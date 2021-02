Da Torino – Focolaio Covid tra i granata: a rischio anche la sfida con la Lazio

A distanza di pochi giorni, una bufera si è abbattuta sul Torino, che in breve tempo ha visto emergere 7 positività al Covid-19 tra i calciatori. Ragion per cui, la Lega Serie A ha ufficializzato il rinvio della gara contro il Sassuolo, in programma domani, 26 febbraio, alle 20.45 all’Olimpico Grande Torino.

Alta la diffusione specialmente della variante inglese tra i giocatori granata, altro motivo forte che ha spinto verso questa decisione. Scelta che potrebbe ripetersi anche per la partita contro la Lazio, da calendario fissata per martedì 2 marzo alle 18.30 all’Olimpico di Roma. Decisivi, in tal senso, saranno i risultati dei tamponi previsti per oggi: se non dovessero risultare nuove positività, l’Asl potrebbe concedere al Torino di allenarsi e, così, ci sarebbe qualche possibilità che la sfida venga disputata. A riportarlo è La Stampa.