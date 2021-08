Empoli, che colpaccio: battuta 1-0 la Juve allo Stadium

Sorpresona in questo anticipo del sabato sera. L’Empoli neopromosso batte a domicilio la Juve allo Stadium. I toscani, bravi e determinati, riescono ad imbrigliare una Juve apparsa stranita e poco attenta, riuscendo a passare in vantaggio già al 20′ con l’ex Lecce Mancosu. I bianconeri nei successivi 70′ provano a rimetterla in piedi, ma l’Empoli è bravo e ordinato in difesa. Nemmeno la girandola di cambi nella ripresa consente ad Allegri di strappare quantomeno un pareggio.

Per l’Empoli si tratta della prima vittoria in campionato, mentre i bianconeri, dopo il pari con l’Udinese sono ancora a secco di successi in questo avvio di stagione.