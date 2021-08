Genoa-Napoli a Di Bello: uno degli arbitri più in mostra della Serie A

Dopo il buon esordio contro il Venezia, con la vittoria per 2-0 nonostante l’espulsione di Osimhen, domani il Napoli affronterà il Genoa allo Stadio Luigi Ferraris. Trasferta insidiosa, con la squadra di Ballardini che viene da una sconfitta per 4-0 sul campo dell’Inter. Una rosa ancora in costruzione, tanti acquisti e tanti addii com’è di solito fare Preziosi. Spalletti invece cerca continuità prima della sosta e del ricorso per la squalifica del suo centravanti, che in questo momento salterebbe la Juventus. Genoa-Napoli sarà diretta dall’arbitro Marco Di Bello.

LEGGI ANCHE >>> Napoli-Venezia, l’esordio con Aureliano: poche presenze in Serie A

Genoa-Napoli, la scheda dell’arbitro Di Bello

Marco Di Bello di Brindisi è alla sua 11^ stagione nella CAN A e B. E’ internazionale dal 2018, anche se ha diretto solo una partita di Europa League. Lo scorso marzo, però, una presenza nelle qualificazione al Mondiale di Qatar 2022, Russia-Slovenia terminata 2-1. In Serie A è considerato uno dei migliori arbitri presenti, tanto da dirigere spesso big match nelle partite che il Napoli ha disputato con Roma e Atalanta. I precedenti coi partenopei sono 16 in totale: 13 vittorie e 3 sconfitte. Col Genoa, invece 11 precedenti: 3 vittorie e 8 sconfitte. Non ha mai diretto una partita tra Napoli e Genoa. Ha la media di 4,6 ammonizioni a partita e quasi un’espulsione ogni quattro partite. Preferisce interrompere poco il gioco, anche se a volte eccede nell’uso dei cartellini.

Nico Bastone