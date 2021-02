Giudice Sportivo, Inzaghi salterà il Napoli. Multa e squalifica per Gasperini

Stando a quanto si apprende dal consueto comunicato di riepilogo del giudice sportivo dopo ogni giornata di campionato, Filippo Inzaghi non seguirà il suo Benevento nella prossima sfida contro il Napoli. Il tecnico, infatti, è stato espulso per doppia ammonizione nell’ultimo match di Serie A contro la Roma. Sanniti che quindi, oltre al faro difensivo Glik, perdono per squalifica anche il proprio allenatore.

Sanzione più pesante, invece, per Gian Piero Gasperini, espulso nel corso della gara contro gli azzurri. Oltre alla squalifica, però, al tecnico dell’Atalanta è stata comminata una multa di 15mila euro “per avere, al 25′ esimo del primo tempo, contestando una decisione arbitrale, rivolto al quarto ufficiale espressioni irriguardose; per avere, inoltre, all’atto del provvedimento di espulsione, continuato a protestare nei confronti del direttore di gara al quale gridava espressioni di critica irrispettosa“.