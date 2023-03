Il lavoro dei sogni nella tua città con La Giovane Italia? Tra pochi giorni sarà possibile!

Hai sempre sognato di fare il telecronista? O anche il Talent? Magari sui campi della tua città, senza spostarti lontano da affetti e dai luoghi a cui sei legato? Allora potresti aver trovato il contesto giusto. Grazie al corso in programma dal 12 al 16 aprile a Milano presso la sede del comitato lombardo della Lega Nazionale Dilettanti. Cinque giorni intensi con la possibilità di essere guidati da professionisti unici. A cominciare dai responsabili dei settori giovanili di Genoa e Inter Michele Sbravati e Roberto Samaden. Passando poi dalle voci Sky Sport, Federico Zancan lato telecronaca, Beppe Bergomi e Giancarlo Marocchi per il ruolo di talent. Sino alle “chicche” di Ricky Massara (ds Milan) e Giovanni Stroppa. Non sarà solo un’opportunità. Ma una vera e propria possibilità di posizionamento nello staff LGI che vi porterà concretamente sui campi della vostra zona di residenza a raccontare il meglio del calcio Under di casa nostra. Il corso costerà in promozione 1090 euro, sulla nostra homepage c’è un banner dedicato con il link per iscrivervi (inserite nel modulo alla dicitura provenienza IamNaples.it).

Un viaggio formativo che può rendervi dei professionisti pronti ad esplorare più sfumature del calcio giovanile: il racconto, l’approccio da scout conoscendo anche le modalità in cui si prepara una scheda d’approfondimento su un calciatore. Una storia che può rendervi pronti a calarvi nella narrazione giusta sui campi di Primavera 2 o dei campionati Under 17, 16 e 15.

Si potrà così portar via un bagaglio prezioso per poi provare a cimentarsi nella propria terra.