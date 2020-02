Inter, incubo Sensi: infrazione allo scafoide per il centrocampista

Non c’è pace in questa stagione per Stefano Sensi, vittima dell’ennesimo infortunio che lo terrà fuori per diverso tempo. Il centrocampista si è fatto male nel match di Coppa Italia contro il Napoli e torna di nuovo indisponibile per Antonio Conte in un momento clou della stagione. Il suo infortunio e le sue condizioni sono stati descritti meglio dall’Inter stessa tramite un comunicato ufficiale:

“Stefano Sensi si è sottoposto oggi a esami strumentali al piede sinistro, presso l’Istituto Humanitas di Rozzano, a seguito di un trauma contusivo subito nel corso della gara contro il Napoli. Gli accertamenti hanno evidenziato un’infrazione allo scafoide. Le sue condizioni saranno rivalutate settimana prossima”.