Italia, rientro anticipato per Grifo: Mancini lo esclude dai convocati per la Lituania

Vincenzo Grifo non sarà insieme al resto dei compagni della Nazionale italiana per la sfida di mercoledì in casa della Lituania (ore 20.45). L’attaccante, d’accordo con lo staff del commissario tecnico Roberto Mancini, tornerà a Friburgo prima del previsto, ma il motivo non è in alcun modo legato a problemi fisici.

Più semplicemente, il suo rientro è condizionato dalle restrizioni per il ritorno in Germania proprio dal paese baltico. Le norme attualmente in vigore, infatti, prevedono infatti forti limitazioni per chi arriva dal paese baltico, cosa che impedirebbe al giocatore di essere subito a disposizione del suo club.