Dopo l’esordio convincente ma di inferiore portata in casa del Malmo, il livello della partita questa sera si alza per la Juventus, chiamata all’esame Chelsea per la seconda giornata del gruppo H di Champions League. Massimiliano Allegri cambia nuovamente la formazione a causa delle indisponibilità, su tutte quelle di Dybala e Morata che costringono il tecnico bianconero a reinventarsi l’attacco con Chiesa ad agire da vertice. Per i Blues parte dal 1′ il perno del centrocampo Jorginho per quella che sarà per lui una sfida dal sapore particolare in virtù del suo passato al Napoli.

Di seguito le formazioni ufficiali.

JUVENTUS: Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Locatelli, Rabiot; Cuadrado, Bernardeschi, Chiesa. Allenatore: Massimiliano Allegri.

CHELSEA: Mendy; Christensen, Thiago Silva, Rudiger; Azpilicueta, Jorginho, Kovacic, Alonso; Ziyech, Havertz; Lukaku. Allenatore: Thomas Tuchel.