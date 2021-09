Il Napoli affronta lo Spartak Mosca nella seconda giornata nel girone C di Europa League, fa il suo debutto in casa al Maradona, che avrà tanti spazi vuoti, anche al 50% c’è ampia disponibilità di biglietti in tutti i settori. Incide anche l’orario, infatti, il calcio d’inizio è alle 18:45.

Lo Spartak Mosca nella prima giornata ha perso in casa contro il Legia Varsavia 1-0 grazie ad un gol di Kastrati al 91′, in una gara che per settanta minuti almeno hanno giocato meglio dell’avversario, creando tante occasioni. Rui Vitoria deve fare i conti con l’indisponibilità di sei calciatori: Larsson, Kutepov, Maslov, Zobnin, Hendrix, Melkadze e Rasskazov.

Ci sono delle defezioni in tutti i reparti per lo Spartak Mosca che non ha iniziato la stagione in maniera brillante, occupa solo l’ottavo posto in campionato e ad agosto ci sono state le dimissioni del direttore sportivo Popov. L’allenatore è Rui Vitoria, guidava il Benfica quando il Napoli di Sarri sconfisse i portoghesi all’andata e al ritorno conquistando per la prima e unica volta il primo posto nel girone di Champions League.

Lo Spartak Mosca dovrebbe giocare con il 3-4-3: in porta ci sarà Maksimenko, uno dei giovani più interessanti del club russo, Caufriez, Gigot e Dzhikiya saranno i tre difensori, Litvinov e Ayrton sulle corsie laterali, Umyarow e Bakaev agiranno in mediana, l’ex Inter Moses, l’ex Roma Ponce e l’olandese Promes formeranno il tridente offensivo.

Spalletti fa il primo turn-over della stagione

Per la prima volta sarà turn-over, Spalletti pensa a qualche cambio in più rispetto alle precedenti gare ravvicinate. In porta dovrebbe arrivare il momento di Meret che ha recuperato ormai da una decina di giorni dall’infortunio. Di Lorenzo le ha giocate tutte senza mai uscire e al referto ci sono anche due gare in Nazionale, potrebbe rifiatare, al suo posto è pronto Malcuit. Dopo quattro panchine consecutive Manolas dovrebbe prendere il posto di Rrahmani al fianco di Koulibaly, a sinistra ci sarà Mario Rui.

Il centrocampo dovrebbe essere invariato, Lobotka è l’unico indisponibile, poi c’è Ghoulam che è fuori dalla lista Uefa. Demme è pronto per un ampio spezzone a gara in corso, Zielinski sta crescendo di condizione e ha bisogno di giocare, Fabian Ruiz e Anguissa al momento sono intoccabili. Elmas dovrebbe partire dalla panchina, subentrando magari a Zielinski a gara in corso.

Il quarto cambio dovrebbe riguardare Lozano, pronto a sostituire Politano sulla corsia destra. Osimhen e Insigne completeranno l’attacco, Ounas può essere una soluzione a gara in corso, magari a destra spostando Lozano a sinistra.

Ecco le probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Malcuit, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz, Zielinski; Lozano, Osimhen, Insigne. All. Spalletti

SPARTAK MOSCA (3-4-3): Maksimenko, Caufriez, Gigot, Dzhikiya; Litvinov, Umyarov, Bakaev, Ayrton; Moses, Ponce, Promes. All. Rui Vitoria