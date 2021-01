Juventus, tegola Dybala: l’argentino salterà la Supercoppa col Napoli

Si allunga la lista degli indisponibili per la Juventus, che solo nel match di ieri contro il Sassuolo ha registrato gli infortuni di Dybala, McKennie e Chiesa (che è riuscito a proseguire ma da acciaccato).

Se per l’americano e l’ex Fiorentina, però, la situazione genera più tranquillità, con le loro condizioni che verranno valutate giorno per giorno, Andrea Pirlo ha la certezza di non poter contare sull’argentino per la Supercoppa contro il Napoli di mercoledì 20 gennaio, come comunicato dal club bianconero in una nota ufficiale: “Questa mattina Paulo Dybala è stato sottoposto presso il J|medical ad approfondimenti diagnostici che hanno evidenziato una lesione di basso grado del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro con tempi di recupero di circa 15/20 gg.