UFFICIALE – Premier League, rinviata anche Aston Villa-Tottenham

Altra partita rinviata in Premier League. Si tratta di Aston Villa-Tottenham, programmata per questo mercoledì 13 gennaio.

Troppi i casi di Coronavirus tra i padroni di casa che hanno chiesto il rinvio della gara, accordato dalla FA. Si attende, dunque, la comunicazione della nuova data per la sfida del Villa Park.

Aston Villa’s match against @SpursOfficial, due to be played at Villa Park on Wednesday 13 January, has been rescheduled following a decision by the Premier League Board

— Premier League (@premierleague) January 11, 2021