Lapo, ma che combini? Fanno discutere i tweet di Lapo Elkann dopo il match contro il Bologna

Stanno creando non poco scompiglio tra i tifosi della Juve i tweet di Lapo Elkann, nipote ed erede di Gianni Agnelli, dopo il pareggio per 1-1 contro il Bologna. Non dev’essere piaciuto il risultato a Lapo che, subito dopo il match, ha twittato “Stiamo poco Allegri!!! Allegri…”. Non contento, dopo poco ha pubblicato un altro tweet con scritto “Ps: gli uomini passano la Juve resta”.

Ai tweet hanno, ovviamente, subito risposto i tifosi juventini, tra quelli che appoggiano le dichiarazioni del cugino di Andrea Agnelli e quelli he le reputano esagerate e fuori luogo.

Subito arrivata la replica di Lapo che, seccato, twitta “‘Lapo non conta niente’. Da ieri alcuni giornalisti&friends (?) (pochi) si affrettano a ripeterlo. Vi vedo un po’ nervosi. Non perdete tempo con chi non conta nulla. Buona pasqua e forza Juve.”