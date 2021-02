Lutto nel calcio giovanile: muore a 21 anni Willy Braciano Ta Bi

Il calcio italiano piange un’altra giovane promessa. Questa mattina, infatti, è morto Willy Braciano Ta Bi. L’ivoriano, classe ’99 di ruolo centrocampista, due anni fa vinse lo scudetto Primavera con l’Atalanta, guadagnandosi le attenzioni del Pescara, che lo ingaggiò in prestito.

Non è mai riuscito a esordire, tuttavia, con la maglia dei Delfini, prima per un grave infortunio muscolare e, poi, per un qualcosa di molto più serio: un cancro al fegato. Purtroppo per lui, il male del secolo non gli ha dato scampo, portandoselo via a soli 21 anni. Viene ricordato come un ragazzo solare e portatore di gioia per chiunque abbia avuto modo di conoscerlo, nonostante il passato difficile alle spalle.

La redazione di IamNaples si unisce al cordoglio ed esprime le più sentite condoglianze a coloro che sono stati al fianco di Willy.